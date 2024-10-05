Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:11, 5 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал условие для объявления войны

Лукашенко назвал атаку на вертолет президента поводом для войны

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Александр Лукашенко заявил, что атака на вертолет президента Белоруссии станет поводом для объявления войны. Об этом сообщает БелТА.

Он рассказал, что во время его инспекции по регионам в небе были замечены беспилотники. Из-за этой «мелкой пакости», вкупе с неблагоприятными метеоусловиями, было принято отложить полет в Пинский район на час.

«Сбить вертолет президента — это война», — сказал глава государства. При этом он выразил уверенность, что украинцам не нужно такое развитие событий. «Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу, — отметил Лукашенко. — Мы на это реагируем молча, но даем понять, что в случае, если не дай Бог что, придется отвечать. Ответить есть чем».

В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика немедленно примет ответные меры в случае, если выяснит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно использовали беспилотники для удара по территории страны. По словам дипломата, в настоящее время «Минску объясняют, что залеты этих беспилотников — это неумышленное действие» в результате отклонения дронов от намеченного курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг намекнул на отказ Украины от части территорий. Что бывший генсек НАТО предлагает взамен?

      В США назвали одно из преимуществ России в конфликте на Украине

      Израиль призвал жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

      Лукашенко назвал условие для объявления войны

      Ирландия отказала Израилю в выводе миротворцев из Ливана

      В Германии обратили внимание на резкий рост антисемитизма

      Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами

      В деле экс-замминистра обороны Иванова появился кадетский корпус в Твери

      В Румынии сообщили об обнаружении обломков российского БПЛА

      Российский посол высказался о поставках Украине американского оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше