Лукашенко назвал условие для объявления войны

Лукашенко назвал атаку на вертолет президента поводом для войны

Александр Лукашенко заявил, что атака на вертолет президента Белоруссии станет поводом для объявления войны. Об этом сообщает БелТА.

Он рассказал, что во время его инспекции по регионам в небе были замечены беспилотники. Из-за этой «мелкой пакости», вкупе с неблагоприятными метеоусловиями, было принято отложить полет в Пинский район на час.

«Сбить вертолет президента — это война», — сказал глава государства. При этом он выразил уверенность, что украинцам не нужно такое развитие событий. «Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу, — отметил Лукашенко. — Мы на это реагируем молча, но даем понять, что в случае, если не дай Бог что, придется отвечать. Ответить есть чем».

В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика немедленно примет ответные меры в случае, если выяснит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно использовали беспилотники для удара по территории страны. По словам дипломата, в настоящее время «Минску объясняют, что залеты этих беспилотников — это неумышленное действие» в результате отклонения дронов от намеченного курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.