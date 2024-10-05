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15:03, 5 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко раскрыл главное желание белорусов

Лукашенко заявил, что белорусы хотят мира

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Жители Белоруссии хотят мира и ничего больше. Главное желание населения своей страны президент Александр Лукашенко раскрыл, как передает БелТА, во время выступления на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024».

«Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками», — заявил Лукашенко.

Глава государства добавил, что белорусам «надо выстоять», чтобы страна вновь не стала полем битвы между могущественными странами.

«Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о том, что его страна поможет Украине в восстановлении после окончания конфликта с Россией. По словам президента, киевским властям необходимо задуматься о будущей отстройке своей страны уже сейчас.

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      Олег Давыдов
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