МО: ВСУ потеряли более 400 человек на курском направлении за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 400 человек. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России (МО РФ).

Кроме того, сообщается, что украинская армия лишилась 16 единиц бронетехники, в том числе танка, на данном направлении. Также российские военные уничтожили пять артиллерийских орудий противника, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и другую технику.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что населенный пункт был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск. Также российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР.