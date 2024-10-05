Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что населенный пункт был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск. ВС РФ нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

4 октября сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль город Угледар и еще пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). В Минобороны также уточнили, что за неделю боев на всех направлениях боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16 тысяч человек.