Минобороны сообщило о сбитых за ночь в России беспилотниках

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской территорией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», — указано в сообщении.
Утверждается, что семь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, два — над Курской областью и один — над Воронежской.
Ранее Росгвардия пресекла попытку теракта у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На подлете к станции был сбит украинский беспилотник, при ударе об землю дрон не сдетонировал.