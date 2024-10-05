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07:40, 5 октября 2024Россия

Минобороны сообщило о сбитых за ночь в России беспилотниках

МО: за ночь над территорией России силами ПВО были уничтожены 10 беспилотников

Фото: Stringer / Reuters

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской территорией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», — указано в сообщении.

Утверждается, что семь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, два — над Курской областью и один — над Воронежской.

Ранее Росгвардия пресекла попытку теракта у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На подлете к станции был сбит украинский беспилотник, при ударе об землю дрон не сдетонировал.

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      Артём Верейкин
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