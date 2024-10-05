Минобороны сообщило о сбитых за ночь в России беспилотниках

МО: за ночь над территорией России силами ПВО были уничтожены 10 беспилотников

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской территорией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», — указано в сообщении.

Утверждается, что семь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, два — над Курской областью и один — над Воронежской.

Ранее Росгвардия пресекла попытку теракта у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На подлете к станции был сбит украинский беспилотник, при ударе об землю дрон не сдетонировал.