Росгвардия пресекла попытку теракта с помощью украинского беспилотника у Запорожской АЭС

Росгвардия сбила украинский беспилотник на подлете к Запорожской АЭС

Росгвардия пресекла попытку теракта у Запорожской атомной электростанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На подлете к АЭС был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. При ударе об землю дрон не сдетонировал.

Саперы Росгвардии обезвредили взрывной заряд, который нес БПЛА.

В Энергодаре 4 октября была подорвана машина начальника группы пропусков Запорожской АЭС Андрея Короткова. Сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), когда он сел в салон, заложенное неизвестным. Потерпевший был доставлен в больницу, но получил ранения, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Начаты оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению.