Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:22, 4 октября 2024Силовые структуры

Росгвардия пресекла попытку теракта с помощью украинского беспилотника у Запорожской АЭС

Росгвардия сбила украинский беспилотник на подлете к Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Росгвардия пресекла попытку теракта у Запорожской атомной электростанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На подлете к АЭС был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. При ударе об землю дрон не сдетонировал.

Саперы Росгвардии обезвредили взрывной заряд, который нес БПЛА.

В Энергодаре 4 октября была подорвана машина начальника группы пропусков Запорожской АЭС Андрея Короткова. Сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), когда он сел в салон, заложенное неизвестным. Потерпевший был доставлен в больницу, но получил ранения, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Начаты оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше