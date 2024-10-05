Митрополит УПЦ попросил Зеленского освободить принудительно мобилизованного сына

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар) попросил президента Украины Владимира Зеленского отпустить принудительно мобилизованного сына. Соответствующее видео публикует Союз православных журналистов.
Епископ записал ролик-обращение к главе страны, где заявил, что сотрудники военкомата похитили его наследника, и попросил посодействовать в его освобождении. При этом он указал, что у сына двое малолетних детей, а жена находится на девятом месяце беременности.
По словам митрополита, действия сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, аналог военкомата на Украине) не соответствуют законам государства.
Ранее в октябре сообщалось, что на Украине хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года.