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11:34, 5 октября 2024Бывший СССР

Митрополит УПЦ попросил Зеленского освободить принудительно мобилизованного сына

Митрополит УПЦ Лонгин попросил Зеленского освободить мобилизованного сына

Кадр: Банченский Монастырь Mănăstirea Bănceni / YouTube

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар) попросил президента Украины Владимира Зеленского отпустить принудительно мобилизованного сына. Соответствующее видео публикует Союз православных журналистов.

Епископ записал ролик-обращение к главе страны, где заявил, что сотрудники военкомата похитили его наследника, и попросил посодействовать в его освобождении. При этом он указал, что у сына двое малолетних детей, а жена находится на девятом месяце беременности.

По словам митрополита, действия сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, аналог военкомата на Украине) не соответствуют законам государства.

Ранее в октябре сообщалось, что на Украине хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года.

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      Карина Черных
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