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21:54, 5 октября 2024Экономика

На нефтяном рынке произошел приток трейдеров-оппортунистов

Bloomberg: приток «туристов» произошел на нефтяном рынке

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Из-за крупнейшего за два года ралли на нефтяном рынке произошел приток так называемых туристов — трейдеров-оппортунистов, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, инвесторы начали активно вкладывать средства в продукты, связанные с нефтью. Объемы размещения биржевого трекера цен на топливо Нефтяного фонда США (USO) выросли на этой неделе до рекордного уровня с февраля 2022 года. Отмечается, что приход на рынок «туристов» — это риски для более традиционных трейдеров.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые нефтетрейдеры столкнулись с ужесточением условий торговли на рынке и падением своих доходов после нескольких лет бурного роста.

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      Юлия Мискевич
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