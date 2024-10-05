На нефтяном рынке произошел приток трейдеров-оппортунистов

Bloomberg: приток «туристов» произошел на нефтяном рынке

Из-за крупнейшего за два года ралли на нефтяном рынке произошел приток так называемых туристов — трейдеров-оппортунистов, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, инвесторы начали активно вкладывать средства в продукты, связанные с нефтью. Объемы размещения биржевого трекера цен на топливо Нефтяного фонда США (USO) выросли на этой неделе до рекордного уровня с февраля 2022 года. Отмечается, что приход на рынок «туристов» — это риски для более традиционных трейдеров.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые нефтетрейдеры столкнулись с ужесточением условий торговли на рынке и падением своих доходов после нескольких лет бурного роста.