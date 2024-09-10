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11:34, 10 сентября 2024Экономика

Нефтяные трейдеры признали проблемы с торговлей

Bloomberg: нефтетрейдеры столкнулись с падением доходов из-за стабильности рынка

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Крупнейшие мировые нефтетрейдеры столкнулись с ужесточением условий торговли на рынке и падением своих доходов после нескольких лет бурного роста. Об этом со ссылкой на комментарии участников отрасли пишет Bloomberg.

В последние бурные годы лидеры торговли получали гигантские прибыли. Сначала на ситуацию повлияла пандемия COVID-19, а затем вооруженный конфликт на Украине. Однако теперь, соглашаются руководители компаний, рынок поглотил эти проблемы.

Как отметил глава нефтяного подразделения в Levmet UK Курт Чепмен, текущий год стал сложным из-за того, что не было очевидных возможностей для заработка на физической торговле. Колебания цен были слишком незначительынми, даже с учетом нового падения, да и сейчас фьючерсы на нефть Brent находятся в самом маленьком диапазоне за последние 20 лет.

В результате трейдеры вынуждены тратить средства на привлечение новых клиентов и покупку активов иного сорта — например, танкеров и нефтеперерабатывающих заводов, что позволяет им получать некоторые преимущества.

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Одной из тем, которая волнует торговцев, остается снижение физических объемов нефти, которые им доступны. Так, потолок цен, который страны G7 ввели в отношении российских нефти и нефтепродуктов, увел эти поставки в серую зону. При этом конкурировать с ними на определенных рынках сложно, так как Россия продает сырье с серьезной скидкой.

Работает над собственной доставкой и крупнейший экспортер в мире Саудовская Аравия. Она увеличила срочные поставки в Китай и выкупила доли в нефтеперерабатывающих заводах страны, таким образом закрепившись в основном центре спроса. В результате потоки нефти туда идут мимо трейдеров.

Ранее участники рынка заподозрили ОПЕК+ в растерянности и отсутствии стратегии по сокращению добычи на фоне продолжающегося падения цен. Участники сделки дают противоречивые сигналы по поводу квот, а у игроков на рынке растет понимание снижения роли картеля.

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      Платон Щукин
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