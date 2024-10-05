Welt am Sonntag: НАТО планирует создать почти полсотни новых бригад

Руководство Североатлантического альянса запланировало создать дополнительно 49 боеспособных бригад численностью по пять тысяч военных каждая. Об этом сообщило ТАСС, со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Если это случится, то общая численность НАТО дойдет до 131 бригады, хотя прежде предполагалось, что альянсу хватит 82 бригад. Теперь же ожидается, что количество «боевых корпусов» должно увеличиться с 6 до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38.

Количество средств противовоздушной обороны вырастет с 293 до 1467 — почти в пять раз. Речь идет о наращивании числа таких систем вооружения, как Patriot, IRIS T-SLM, Skyranger, а также средств защиты ближнего и дальнего боя. Количество вертолетов повысится — с 90 до 104.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что европейские члены НАТО уступают России по военному потенциалу. Для того чтобы исправить это положение, государства ЕС должны многократно увеличивать траты на оборону.