Назван срок увеличения уровня рождаемости в России

РАНХиГС: к 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти

К 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти. Такой срок изданию «Коммерсант» назвали эксперты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Уточняется, что это увеличение произойдет благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных, чем сейчас, поколений женщин 2010 года рождения и старше. В источнике также говорится, что по итогам 2023 года общее количество числа рождений в России опустилось до минимального с начала 2000-х годов значения, а в 2024 году тенденция к спаду сохранилась. Тем не менее, по мнению экспертов РАНХиГС, в среднесрочной перспективе ситуация изменится, так как количество рождений на одну женщину остается стабильным.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что введение налога на бездетность в России вряд ли поспособствует повышению рождаемости. Он пояснил, что нужно искать другие меры, чтобы исправить ситуацию.