Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 5 октября 2024Россия

Назван срок увеличения уровня рождаемости в России

РАНХиГС: к 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

К 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти. Такой срок изданию «Коммерсант» назвали эксперты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Уточняется, что это увеличение произойдет благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных, чем сейчас, поколений женщин 2010 года рождения и старше. В источнике также говорится, что по итогам 2023 года общее количество числа рождений в России опустилось до минимального с начала 2000-х годов значения, а в 2024 году тенденция к спаду сохранилась. Тем не менее, по мнению экспертов РАНХиГС, в среднесрочной перспективе ситуация изменится, так как количество рождений на одну женщину остается стабильным.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что введение налога на бездетность в России вряд ли поспособствует повышению рождаемости. Он пояснил, что нужно искать другие меры, чтобы исправить ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?

      Российские умельцы собрали в гараже самостоятельно находящий врага беспилотник

      Израиль нанес очередной удар по боевикам ХАМАС

      Дебютант РПЛ на последних секундах упустил победу в матче чемпионата России

      Назван срок увеличения уровня рождаемости в России

      В сети восхитились внешностью 83-летней телеведущей на новых фото

      Стало известно о задержании военного блогера в регионе России

      Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на СВО

      Миллионер бросил успешную карьеру в бизнесе ради любимого хобби

      Лукашенко назвал санкции против Белоруссии фашистскими и незаконными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше