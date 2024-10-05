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17:10, 5 октября 2024Россия

Названа причина возможной ядерной катастрофы

Слуцкий: поддержка Израиля Вашингтоном может обернуться ядерной катастрофой

Фото: Aziz Taher / Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке может обостриться, если США продолжат поддерживать политику, проводимую там Израилем. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он констатировал, что эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы и дело может дойти до ядерной катастрофы.

«Прогнозы [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского о начале третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности», — уверен Слуцкий.

В связи с этим он обратил внимание на призывы, звучащие в США, суть которых сводится к необходимости поддержать Израиль, дабы война не пришла к американцам. Слуцкий отметил, что эта же аргументация используется для «накачки оружием Украины».

Ранее появилась информация, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается ответить на ракетную атаку со стороны Ирана. Однако в Тель-Авиве ждут поддержки от союзников в рамках наступательных действий израильской армии.

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