Названа причина возможной ядерной катастрофы

Слуцкий: поддержка Израиля Вашингтоном может обернуться ядерной катастрофой

Ситуация на Ближнем Востоке может обостриться, если США продолжат поддерживать политику, проводимую там Израилем. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он констатировал, что эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы и дело может дойти до ядерной катастрофы.

«Прогнозы [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского о начале третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности», — уверен Слуцкий.

В связи с этим он обратил внимание на призывы, звучащие в США, суть которых сводится к необходимости поддержать Израиль, дабы война не пришла к американцам. Слуцкий отметил, что эта же аргументация используется для «накачки оружием Украины».

Ранее появилась информация, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается ответить на ракетную атаку со стороны Ирана. Однако в Тель-Авиве ждут поддержки от союзников в рамках наступательных действий израильской армии.