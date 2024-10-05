Раскрыты планы Израиля атаковать Иран

«Галей ЦАХАЛ»: Израиль готовит ответ на ракетную атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на ракетную атаку со стороны Ирана. Планы военного командования раскрыло армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«Это будет серьезный и значительный ответ, — приводят журналисты мнение неназванного источника в ЦАХАЛ. — Мы находимся в центре подготовки и занимаемся этим большую часть времени. Наш ответ будет иметь последствия для Ирана, и в Тегеране должны это понимать».

Собеседник радиостанции добавил, что в ЦАХАЛ ждут поддержки от своих союзников. В частности, речь может идти о сотрудничестве в рамках наступательных действий израильской армии.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран ударит по объектам энергетической инфраструктуры Израиля в ответ на возможные обстрелы со стороны еврейского государства. В КСИР подчеркнули, что у их противника есть лишь «три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов», которые Тегеран может атаковать одновременно.