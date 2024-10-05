Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 5 октября 2024Мир

Нетаньяху заявил о праве Израиля отреагировать на атаку Ирана

Премьер Нетаньяху: у Израиля есть право отреагировать на ракетную атаку Ирана
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны право отреагировать на ракетную атаку Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иран уже дважды запустил сотни ракет по нашей территории и по нашим городам, совершив одну из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории», — отметил политик. По словам премьера Израиля, ни одна страна в мире не допустила бы такого нападения на свои города и граждан. Он пообещал, что Израиль ответит на атаки Ирана.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран ударит по объектам энергетической инфраструктуры Израиля в ответ на возможные обстрелы со стороны еврейского государства. В КСИР отметили, что у их противника есть лишь «три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов», которые Иран может атаковать одновременно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

      Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в роддоме больницы

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

      Российская РСЗО уничтожила пункт дислокации ВСУ в Донбассе

      Израиль признал поражение двух авиабаз иранскими ракетами

      В ДНР назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ

      На нефтяном рынке произошел приток трейдеров-оппортунистов

      Нетаньяху заявил о праве Израиля отреагировать на атаку Ирана

      В США высказались о перспективах поддержки Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше