Нетаньяху заявил о праве Израиля отреагировать на атаку Ирана

Премьер Нетаньяху: у Израиля есть право отреагировать на ракетную атаку Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны право отреагировать на ракетную атаку Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иран уже дважды запустил сотни ракет по нашей территории и по нашим городам, совершив одну из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории», — отметил политик. По словам премьера Израиля, ни одна страна в мире не допустила бы такого нападения на свои города и граждан. Он пообещал, что Израиль ответит на атаки Ирана.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран ударит по объектам энергетической инфраструктуры Израиля в ответ на возможные обстрелы со стороны еврейского государства. В КСИР отметили, что у их противника есть лишь «три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов», которые Иран может атаковать одновременно.