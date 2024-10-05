Буркина-Фасо решила отозвать разрешения на добычу золота у зарубежных компаний

Одна африканская страна решила отозвать разрешения на добычу золота у зарубежных компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на радиообращение главы государства.

Так, временный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил о решении сконцентрироваться на добыче данного драгоценного металла собственными силами. «Мы сами знаем, как добывать наше золото, и я не понимаю, почему мы позволяем делать это транснациональным корпорациям», — отметил он.

При этом Траоре не уточнил, какие именно разрешения будут отозваны, и не привел подробностей озвученного плана.

В мае сообщалось, что военная хунта Буркина-Фасо отказалась от выборов и продлила свое правление как минимум до 2029 года.