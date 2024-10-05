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14:52, 5 октября 2024Путешествия

Одна из лучших авиакомпаний мира продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком

Emirates продлила ограничения на полеты над Ираном и Ираком

Фото: Yves Herman / Reuters

Emirates, которая в 2024 году была признана одной из лучших авиакомпаний мира, продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что рейсы в Ирак и Иран и из этих стран остаются отмененными до 7 октября включительно. «Пассажиры, следующие транзитом через Дубай с конечными пунктами назначения в Ираке и Иране, не будут допущены к путешествию в пункте отправления до 8 октября 2024 года», — добавили в авиакомпании.

Кроме того, до 15 октября самолеты Emirates не будут летать по маршруту Дубай — Бейрут. Тем временем в столицу Иордании Амман рейсы возобновятся с 6 октября.

Ранее стало известно, что Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации. Нововведение распространяется на рейсы из Дубая, а также в эмират и через него.

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      Алина Черненко
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