Одна из лучших авиакомпаний мира продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком

Emirates продлила ограничения на полеты над Ираном и Ираком

Emirates, которая в 2024 году была признана одной из лучших авиакомпаний мира, продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что рейсы в Ирак и Иран и из этих стран остаются отмененными до 7 октября включительно. «Пассажиры, следующие транзитом через Дубай с конечными пунктами назначения в Ираке и Иране, не будут допущены к путешествию в пункте отправления до 8 октября 2024 года», — добавили в авиакомпании.

Кроме того, до 15 октября самолеты Emirates не будут летать по маршруту Дубай — Бейрут. Тем временем в столицу Иордании Амман рейсы возобновятся с 6 октября.

Ранее стало известно, что Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации. Нововведение распространяется на рейсы из Дубая, а также в эмират и через него.