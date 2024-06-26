Названа лучшая авиакомпания мира

Qatar Airways названа лучшей авиакомпанией мира в рейтинге World Airline Awards

Qatar Airways названа лучшей авиакомпанией в мировом рейтинге перевозчиков World Airline Awards 2024. Соответствующие данные опубликовала британская консалтинговая компания Skytrax, специализирующаяся на анализе качества услуг различных авиакомпаний и аэропортов.

Катарский перевозчик также получил высшие награды в категориях «Лучший в мире бизнес-класс», «Лучший в мире бизнес-лаунж» и «Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке».

Лидер прошлогоднего рейтинга World Airline Awards — Singapore Airlines — заняла второе место, на третьем расположилась авиакомпания Emirates из ОАЭ, на четвертом — японская ANA All Nippon Airways, а на пятом — Cathay Pacific из Гонконга. Кроме того, в десятку лучших авиакомпаний мира вошли: Japan Airlines, Turkish Airlines, EVA Air, Air France и Swiss International Air Lines.

Лучшей авиакомпанией в Европе признали Turkish Airlines, в Северной Америке — Delta Air Lines, в Южной Америке — LATAM, в Африке — Ethiopian Airlines, в Азии — Singapore Airlines, а в Австралии — Fiji Airways.

В мае Qatar Airways стала лучшей авиакомпанией мира еще в одном рейтинге — его составил сервис по оценке работы перевозчиков AirlineRatings. Отзывы пассажиров о перевозчике оказались исключительно положительными.