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20:53, 5 октября 2024Интернет и СМИ

ООН восстановила аккредитацию пытавшемуся задать вопрос Зеленскому российскому журналисту

ООН восстановила аккредитацию корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову

Фото: Stephanie Spindel / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) восстановила аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«ООНовцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал!» — написал журналист.

На прошедшей в рамках сентябрьской 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН общеполитической дискуссии корреспондент задал вопрос министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и попытался задать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако в процессе его оттолкнули от микрофона представители немецкой делегации.

После этого ООН понизила аккредитацию журналиста. В сообщении организации утверждалось, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но конкретные пункты указаны не были.

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      Олег Давыдов
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