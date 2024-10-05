ООН восстановила аккредитацию пытавшемуся задать вопрос Зеленскому российскому журналисту

ООН восстановила аккредитацию корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову

Организация объединенных наций (ООН) восстановила аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«ООНовцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал!» — написал журналист.

На прошедшей в рамках сентябрьской 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН общеполитической дискуссии корреспондент задал вопрос министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и попытался задать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако в процессе его оттолкнули от микрофона представители немецкой делегации.

После этого ООН понизила аккредитацию журналиста. В сообщении организации утверждалось, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но конкретные пункты указаны не были.