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18:51, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке столкнулся с последствиями за вопрос Зеленскому

ООН понизила аккредитацию шефу бюро ВГТРК Богданову за вопрос Зеленскому

Кадр: ВГТРК

Секретариат ООН понизила аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после его участия в Генассамблее. О последствии его работы на событии компания сообщила в Telegram.

«В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист», — говорится в сообщении компании.

Глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил в разговоре с РИА Новости, что Богданов вел себя корректно. По его словам, он задал вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок и попытался задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Для них невозможна ситуация, что российский журналист эти вопросы может задавать, для них невыносима ситуация, что они не могут отвечать публично на эти вопросы», — заявил Федоров.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии отказал в аккредитации РИА Новости. Это решение ведомство объяснило положениями национального законодательства.

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