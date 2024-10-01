Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:54, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Молдавия отказала РИА Новости в аккредитации

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента страны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента страны. Об этом агентство сообщает в Telegram.

Отмечается, что выборы пройдут 20 октября. В ведомстве решение объяснили неназванными «положениями национального законодательства».

Также в МИД подчеркнули, что запрос РИА Новости на аккредитацию не соответствует требованиям. О каких именно требованиях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Ранее стало известно, что части российских журналистов отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. В МВД Франции заявили, что решение основано на подозрениях сотрудников российских СМИ в шпионаже.

В июле НАТО отказала в аккредитации журналистом изданий Sputnik и РИА Новости на саммит Североатлантического альянса. Представители союза отказались обсуждать это решение и заявили о его окончательности.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      Акции Microsoft «потеряли блеск» из-за усталости инвесторов

      Стало известно о попытках Киева заручиться поддержкой окружения Трампа

      Госдума приняла закон о лишении прав на срок до полутора лет за одно правонарушение

      «Дочка» итальянского банка перестанет начислять проценты по счету россиян

      Блиновская избавилась от элитной квартиры в Москве

      Казаки потребовали запретить концерт Арбениной

      Королева Елизавета II месяцами откладывала кончину ради одной вещи

      В Госдуме предложили обложить банки дополнительным налогом

      Ленивцы столкнулись с угрозой вымирания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше