Молдавия отказала РИА Новости в аккредитации

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента страны

МИД Молдавии отказал РИА Новости в аккредитации на выборы президента страны. Об этом агентство сообщает в Telegram.

Отмечается, что выборы пройдут 20 октября. В ведомстве решение объяснили неназванными «положениями национального законодательства».

Также в МИД подчеркнули, что запрос РИА Новости на аккредитацию не соответствует требованиям. О каких именно требованиях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Ранее стало известно, что части российских журналистов отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. В МВД Франции заявили, что решение основано на подозрениях сотрудников российских СМИ в шпионаже.

В июле НАТО отказала в аккредитации журналистом изданий Sputnik и РИА Новости на саммит Североатлантического альянса. Представители союза отказались обсуждать это решение и заявили о его окончательности.