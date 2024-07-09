НАТО отказала журналистам РИА Новости в аккредитации на саммит

НАТО отказала всем журналистам Sputnik и РИА Новости в аккредитации на саммит

НАТО отказалась предоставлять журналистам российских изданий Sputnik и РИА Новости аккредитацию на саммит альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что корреспонденты изданий заранее подали запросы на аккредитацию в США как в принимающую сторону мероприятия, а также непосредственно в альянс. НАТО отказала всем журналистам.

«Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть выполнен в настоящее время», — сообщил представитель Североатлантического альянса. Он заявил, что не может обсуждать причины этого решения, однако добавил, что оно является окончательным. Уточняется, что Белый дом и Госдеп не ответили на запросы с просьбой прокомментировать отказ в аккредитации.

В агентстве отметили, что без аккредитации журналисты не могут присутствовать не только на площадке саммита, но и на прилегающей к ней территории, а также на пресс-конференции президента США Джо Байдена.

Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет объявлено в том числе о новых мерах поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет максимально внимательно следить за саммитом.

