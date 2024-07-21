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09:34, 21 июля 2024Спорт

Части российских журналистов отказали в праве освещать Олимпиаду

Франция отказала части российских журналистов в праве освещать Олимпиаду-2024

Фото: Jon Durr / Reuters

Франция отказала части российских журналистов в праве освещать Олимпийские игры-2024. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен, слова которого приводит Le Journal du Dimanche.

Дарманен рассказал, что из-за подозрений в шпионаже и передаче информации иностранным государствам было отклонено менее сотни анкет представителей СМИ. «Больше всего их было из России и Белоруссии, а также ряда других стран, список которых я не буду раскрывать. Мы отказались принять большое количество "журналистов", которые утверждали, что освещают Игры», — отметил он.

Глава МВД добавил, что таким образом был применен принцип предосторожности. «Вероятно, они не занимаются терактами. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, существует возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку», — объяснил Дарманен.

В Париже-2024 в нейтральном статусе выступят 15 российских спортсменов. Это представители велоспорта Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица, Анжела Бладцева (батут), теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), а также пловец Евгений Сомов. При этом они не смогут принять участие в церемонии открытия Игр.

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      Дарья Коршунова
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