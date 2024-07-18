Российские спортсмены пропустят церемонию открытия Олимпиады-2024

МОК: российские спортсмены пропустят церемонию открытия Олимпийских игр-2024

Российские спортсмены пропустят церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом «Матч ТВ» рассказали в Международном олимпийском комитете (МОК).

«AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами. Но им будет предоставлена возможность испытать это событие», — заявили в МОК. В организации отметили, что ранее этот сценарий применялся для независимых участников Игр-1992 в Барселоне из бывшей Югославии.

Решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады будет принято позднее. В МОК напомнили, что на ней выходят не команды, а все спортсмены вместе.

18 июля стал известен окончательный список допущенных на Олимпийские игры россиян. В статусе AIN выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).