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18:24, 18 июля 2024Спорт

Российские спортсмены пропустят церемонию открытия Олимпиады-2024

МОК: российские спортсмены пропустят церемонию открытия Олимпийских игр-2024

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Российские спортсмены пропустят церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом «Матч ТВ» рассказали в Международном олимпийском комитете (МОК).

«AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами. Но им будет предоставлена возможность испытать это событие», — заявили в МОК. В организации отметили, что ранее этот сценарий применялся для независимых участников Игр-1992 в Барселоне из бывшей Югославии.

Решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады будет принято позднее. В МОК напомнили, что на ней выходят не команды, а все спортсмены вместе.

18 июля стал известен окончательный список допущенных на Олимпийские игры россиян. В статусе AIN выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

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      Дарья Коршунова
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