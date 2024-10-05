Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:16, 5 октября 2024Мир

Почти сотня жителей Гонконга заразились опасной инфекцией

В Гонконге 91 житель заразился стрептококковой инфекцией

Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Global Look Press

Почти сотня человек в Гонконге заразилась инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. Об этом сообщили в центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района КНР, передает РИА Новости.

Речь идет о заражении штаммом ST283. Как показали результаты эпидемиологического расследования показали, что 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой до появления симптомов. По последним сведениями, в общей сложности заболел 91 человек. Уточняется, что 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии, состояние еще четырех оценивается как тяжелое. Также отмечается, что четырех заболевших врачи не смогли спасти. 40 пациентов уже выписаны из больницы.

Ранее в Бурятии десять человек заразились опасной инфекцией от скота — лептоспирозом. В Селингинском районе болезнь подтвердилась у 11 лошадей и 16 коров в одном из сел.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Банды приезжих терроризируют население». В Петербурге возбудили дело после избиения мигрантами местного жителя

      Чемпиона мира по шахматам оштрафовали на 40 тысяч рублей

      Почти сотня жителей Гонконга заразились опасной инфекцией

      В США пострадавшие от урагана остались без помощи из-за Украины

      В ЛНР рассказали о продвижении российских войск на одном направлении

      В России высказались о дальнейших целях СВО после взятия Угледара под контроль

      Минобороны рассказало о трофейной технике ВСУ из Угледара

      Российский военный раскрыл ошибку ВСУ в Угледаре

      Крупнейший кипрский банк закрыл счета тысячам россиян

      Врач объяснила важность укрепления мышц-стабилизаторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше