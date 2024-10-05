Почти сотня жителей Гонконга заразились опасной инфекцией

В Гонконге 91 житель заразился стрептококковой инфекцией

Почти сотня человек в Гонконге заразилась инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. Об этом сообщили в центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района КНР, передает РИА Новости.

Речь идет о заражении штаммом ST283. Как показали результаты эпидемиологического расследования показали, что 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой до появления симптомов. По последним сведениями, в общей сложности заболел 91 человек. Уточняется, что 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии, состояние еще четырех оценивается как тяжелое. Также отмечается, что четырех заболевших врачи не смогли спасти. 40 пациентов уже выписаны из больницы.

Ранее в Бурятии десять человек заразились опасной инфекцией от скота — лептоспирозом. В Селингинском районе болезнь подтвердилась у 11 лошадей и 16 коров в одном из сел.