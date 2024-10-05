Погладивший на кровати изъятые миллионы украинский чиновник попал на видео

На Украине чиновник лег на кровать с изъятыми при обыске долларами и погладил их

На Украине в ходе обысков чиновник лег на кровать с пачками изъятых долларов и погладил их. Речь идет о деле руководительницы медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.

Крупу заподозрили в незаконном обогащении на уклонистах от мобилизации на Украине. В кабинете чиновницы обнаружили поддельные медицинские документы, а также списки украинцев с фиктивными диагнозами.

На распространенных кадрах можно увидеть лежащего на кровати чиновника, который поглаживает изъятые миллионы. Отмечается, что при обысках у семьи обнаружили почти шесть миллионов долларов.

Ранее на Украине раскрыли масштабную схему по закупке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины. Схему организовали командир одной из воинских частей региона и руководитель предприятия.