Покупатель отказался от приобретения подмосковной дачи певицы Пугачевой

Покупатель передумал приобретать дачу певицы Пугачевой в Солнечногорске

Покупатель дачи певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске отказался от сделки из-за устаревшего стиля интерьеров и протекающей крыши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина передумал вносить задаток после консультаций с экспертами по недвижимости. Сейчас на дачу претендуют уже три потенциальных покупателя. Им готовы сделать скидку в связи с необходимостью проведения ремонта и починки крыши.

Дача выставлена за 152 миллиона рублей. За срочность хозяйка была готова опустить цену до 100 миллионов рублей, однако продажа затянулась. В объявлении указан четырехэтажный дом площадью 760 квадратных метров в классическом дворцовом стиле на участке площадью 80 соток с береговой линией. В особняке есть кинотеатр, бассейн и хаммам, а также лифт. Сейчас за ним присматривает домработница, которая за 70 тысяч рублей в месяц следит за порядком и вытирает пыль.

Риелтор Наталья Перескокова объяснила минусы дачи Примадонны — покупать дома на Истре сейчас не так модно, плюс популярность Пугачевой заметно упала.