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14:18, 5 октября 2024Среда обитания

Покупатель отказался от приобретения подмосковной дачи певицы Пугачевой

Покупатель передумал приобретать дачу певицы Пугачевой в Солнечногорске

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Покупатель дачи певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске отказался от сделки из-за устаревшего стиля интерьеров и протекающей крыши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина передумал вносить задаток после консультаций с экспертами по недвижимости. Сейчас на дачу претендуют уже три потенциальных покупателя. Им готовы сделать скидку в связи с необходимостью проведения ремонта и починки крыши.

Дача выставлена за 152 миллиона рублей. За срочность хозяйка была готова опустить цену до 100 миллионов рублей, однако продажа затянулась. В объявлении указан четырехэтажный дом площадью 760 квадратных метров в классическом дворцовом стиле на участке площадью 80 соток с береговой линией. В особняке есть кинотеатр, бассейн и хаммам, а также лифт. Сейчас за ним присматривает домработница, которая за 70 тысяч рублей в месяц следит за порядком и вытирает пыль.

Риелтор Наталья Перескокова объяснила минусы дачи Примадонны — покупать дома на Истре сейчас не так модно, плюс популярность Пугачевой заметно упала.

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      Любовь Ширижик
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