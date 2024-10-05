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14:39, 5 октября 2024Россия

Попытка ограбления фуры российского дальнобойщика на ходу попала на видео

Неизвестные на ходу попытались ограбить фуру в Нижегородской области

Попытка ограбления фуры российского дальнобойщика на ходу попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Дальнобойщики».

На размещенных кадрах видно, как неизвестные на Volkswagen подъезжают к движущемуся по трассе в Нижегородской области грузовику и пытаются набросить на бампер автомобильную шину на веревке. Однако водителю фуры удалось вовремя заметить злоумышленников.

«Нижегородская область, дорога на Иваново через Балахну, объездная Заволжья. Сегодня примерно в два часа ночи шел около 88-89 [километров], хорошо, что камера была включена, вовремя ударил по тормозам и спугнул», — отметил дальнобойщик. При этом он добавил, что преступникам удалось ограбить несколько других его коллег.

В сентябре генеральный директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов оценил вероятность роста зарплат дальнобойщиков в России в условиях их нехватки.

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      Алина Гостева
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