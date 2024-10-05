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17:12, 5 октября 2024Россия

Появились подробности о потере Россией новейшего дрона

Дрон С-70 «Охотник» был сбит сопровождающим истребителем

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Новейший тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» вышел из зоны боевого дежурства, после чего был сбит сопровождающим истребителем. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«В ходе боевой апробации выявлены ранее неустановленные уязвимости в системе управления беспилотником. После их устранения испытания, в том числе с боевым применением, продолжатся», — говорится в сообщении канала.

Информация о потере Вооруженными силами (ВС) России беспилотника С-70 появилась ранее в субботу, 5 октября. Военный корреспондент Александр Коц написал, что БПЛА был сбит ракетами класса «воздух-воздух» ведущего истребителя и предположил, что произошло нарушение канала связи и С-70 стал неуправляемым.

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      Варвара Кошечкина
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