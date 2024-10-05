Военкор сообщил о потере Россией новейшего беспилотника в зоне СВО

Военкор Коц сообщил, что ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший БПЛА С-70 «Охотник»

Вооруженные силы (ВС) России потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«С мест сообщают: под Константиновкой потерян наш новейший тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник". Видео очевидцев говорят, что это, скорее всего, так — силуэт падающей машины очень похож на силуэт этого дрона», — написал Коц.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит ракетами класса «воздух-воздух» ведущего истребителя. Коц предположил, что произошло нарушение канала связи и С-70 стал неуправляемым.

По словам военкора, возможно, Киев «раздует на ровном месте медийную перемогу», однако вряд ли украинские военные извлекут из обломков «Охотника» что-то важное — «на таких машинах все ценное, как правило, оборудуется механизмами самоликвидации».

В июне 2023 года ВС России впервые применили тяжелый ударный дрон С-70 для нанесения ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что построенный по схеме «летающее крыло» беспилотник может работать в паре с истребителями пятого поколения. Аппарат, способный нести несколько тонн боеприпасов, развивает скорость до 1400 километров в час, а практический потолок составляет 18 километров.