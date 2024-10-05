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09:20, 5 октября 2024Бывший СССР

Появились подробности о предстоящей встрече Путина и Рахмона

Путин заявил о готовности встретиться с Рахмоном в ближайшие дни

Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС

В ближайшие дни состоится встреча президентов России и Таджикистана (РТ). Об этом стало известно из поздравительной телеграммы, которую глава российского государства направил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону, по случаю дня рождения последнего. Соответствующую информацию распространила пресс-служба президента РТ.

Путин подчеркнул, что ценит постоянные усилия Рахмона направленные на укрепление стратегического партнерства и солидарности между двумя странами.

«В преддверии нашей встречи, которая состоится в ближайшие дни в Москве, выражаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, искренние пожелания крепкого здоровья, спокойствия и новых успехов в государственной деятельности», — гласит телеграмма российского президента.

Ранее Рахмон заявил о необходимости проекта превентивной экономики, в создании которого должны принять участие и Россия и страны Центральной Азии. Президент Таджикистана считает, что такие шаги следует предпринять в условиях мирового кризиса и внешних шоков. Рахмон охарактеризовал Россию как ключевого торгово-экономического партнера Таджикистана и указал на особое место, которое занимает сотрудничество с ней.

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