Пожар в театре Хабаровска ликвидировали спустя двое суток

МЧС по Хабаровскому краю: пожар в здании театра ликвидировали спустя двое суток

Пожар в здании краевого музыкального театра в Хабаровске ликвидировали спустя двое суток. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram.

Отмечается, что ликвидация пожара дана в 20.19 по местному времени (13.18 мск). «На месте в целях обеспечения безопасности продолжают дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции», — отмечают в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в музыкальном театре.

Стало известно, что возгорание в здании произошло во время сварочных работ. Предположительно, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель во время ремонта кровли здания, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени.