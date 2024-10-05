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14:45, 5 октября 2024Россия

Пожар в театре Хабаровска ликвидировали спустя двое суток

МЧС по Хабаровскому краю: пожар в здании театра ликвидировали спустя двое суток

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Пожар в здании краевого музыкального театра в Хабаровске ликвидировали спустя двое суток. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram.

Отмечается, что ликвидация пожара дана в 20.19 по местному времени (13.18 мск). «На месте в целях обеспечения безопасности продолжают дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции», — отмечают в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в музыкальном театре.

Стало известно, что возгорание в здании произошло во время сварочных работ. Предположительно, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель во время ремонта кровли здания, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени.

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      Екатерина Подвигина
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