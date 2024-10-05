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10:36, 5 октября 2024Силовые структуры

Суд арестовал директора ремонтной бригады после пожара в театре Хабаровска

Директор подрядной организации арестован после пожара в театре Хабаровска

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в краевом музыкальном театре, где 3 октября произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

По данным прокуратуры, представители подрядчика подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 216 («нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») и пунктом «а» части 2 статьи 322.1 («организация незаконной миграции») УК РФ.

Также отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что пожар в краевом академическом музыкальном театре произошел во время сварочных работ. Предположительно, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель во время ремонта кровли здания, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени.

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      Екатерина Подвигина
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