Прорыв дамбы в российском регионе привел к разрушению дороги

В Алтайском крае прорвало дамбу, разрушена дорога в селе Шелаболиха

В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, сдерживающую воду Зеркальных озер. В результате оказалась разрушена дорога, соединяющая две части села Шелаболиха. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Александр Шушунов.

Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники профильных служб. В районной администрации также сообщили, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено.

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху», — написал Шушунов.

Информации о пострадавших при прорыве дамбы на данный момент нет. Глава района уточнил, что ЧП находится на контроле в правительстве Алтайского края. По его словам, власти оценят ущерб и вместе с краевыми структурами разработают меры по скорейшей ликвидации прорыва. Он также призвал местных жителей находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги и «не плодить слухи».

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