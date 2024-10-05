Путин назвал вызывающую особое уважение профессию

Путин: в труд учителей заложен созидательный смысл, он вызывает особое уважение

Президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя вызывает особое уважение. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства поздравил преподавателей с профессиональным праздником. Он отметил, что в их труд заложен «глубочайший созидательный смысл» — они помогают людям найти свое призвание и свой путь, приносить пользу людям и родной стране. «И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», — сказал президент.

По его словам, именно благодаря преемственности поколений Россия может уверенно идти вперед и развивать систему образования.

Ранее Путин заявил, что современное образование должно отвечать запросам XXI века. Он подчеркнул, что в стране необходимо создавать современную инфраструктуру — в частности, строить новые здания образовательных учреждений, а также ремонтировать и реконструировать действующие.