Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:30, 5 октября 2024Россия

Путин назвал вызывающую особое уважение профессию

Путин: в труд учителей заложен созидательный смысл, он вызывает особое уважение

Фото: Sputnik / Alexander Shcherbak / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя вызывает особое уважение. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства поздравил преподавателей с профессиональным праздником. Он отметил, что в их труд заложен «глубочайший созидательный смысл» — они помогают людям найти свое призвание и свой путь, приносить пользу людям и родной стране. «И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», — сказал президент.

По его словам, именно благодаря преемственности поколений Россия может уверенно идти вперед и развивать систему образования.

Ранее Путин заявил, что современное образование должно отвечать запросам XXI века. Он подчеркнул, что в стране необходимо создавать современную инфраструктуру — в частности, строить новые здания образовательных учреждений, а также ремонтировать и реконструировать действующие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг намекнул на отказ Украины от части территорий. Что бывший генсек НАТО предлагает взамен?

      Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами

      В деле экс-замминистра обороны Иванова появился кадетский корпус в Твери

      В Румынии сообщили об обнаружении обломков российского БПЛА

      Российский посол высказался о поставках Украине американского оружия

      Путин назвал вызывающую особое уважение профессию

      Байден оценил возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке

      Усик на русском языке поздравил боксера из Казахстана с победой над уроженцем России

      Беспилотник атаковал белгородское предприятие

      «За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше