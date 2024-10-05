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08:41, 5 октября 2024Забота о себе

Россиянам назвали правильную формулу докторской колбасы

Погосян: в колбасе категории А должно быть не менее 60 процентов мяса

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Колбаса «Докторская» должна содержать не менее 60 процентов мяса. Правильную формулу колбасы в беседе с РИА Новости назвал руководитель управления по исследованиям и развитию группы «Черкизово» Армен Погосян.

Эксперт рассказал, что вареные колбасные изделия делятся на категории по содержанию мышечной ткани. Например, для колбас категории А содержание мышечной ткани должно превышать 60 процентов в рецептуре; для категории Б — не менее 40 процентов.

«По ГОСТ к категории А относятся такие колбасы, как "Докторская", "Любительская", "Телячья" и другие. А, например, колбасы "Молочная" или "Русская", тоже изготовленные по ГОСТ, относятся к категории Б», — объяснил Погосян.

С точки зрения добавок обязательным компонентом практически любой колбасы является нитрит натрия, отметил специалист. Он добавил, что ГОСТ допускает применение таких ингредиентов, как фосфат натрия, крахмал, молоко и яичный меланж для формирования консистенции продукта, специи и другое.

Ранее доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова сообщила, что колбасы не всегда вредны для здоровья, они могут быть источником белка, витаминов и полезных микроэлементов.

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      Маргарита Пименова
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