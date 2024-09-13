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18:26, 13 сентября 2024Забота о себе

Технолог развеяла миф о колбасе

Технолог Елена Литвинова назвала докторскую колбасу полезной для здоровья

Фото: Unsplash

Колбасы не всегда вредны для здоровья, они могут быть источником белка, витаминов и полезных микроэлементов, рассказала доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова. В комментарии для «Газеты.Ru» технолог развеяла миф о вреде этого продукта.

В частности, она рассказала, что полезной может быть докторская колбаса. По словам специалистки, в 100 граммах этого продукта содержится до 47,6 процента суточной нормы жиров, а также столько же белка, сколько в одном курином яйце. «И те, и другие продукты необходимо включать в рацион современного человека», — заверила Литвинова.

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Технолог добавила, что карбонад, буженина и другие изделия, приготовленные из мяса, являются источником не только жиров и белков, но и различных микро- и макронутриентов.

Ранее технолог Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова назвала способ защиты хлеба от плесени. Она предложила хранить хлебобулочные изделия в пакете с отверстиями.

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      Вера Владзиевская
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