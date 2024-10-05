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10:45, 5 октября 2024Путешествия

Россияне полюбили отдыхать в Абхазии

РБК: Абхазия сравнялась с Турцией по популярности у россиян

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Абхазия почти сравнялась с Турцией по популярности у россиян — в первом полугодии 2024 года туда было совершено 2,163 миллиона поездок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Погранслужбы ФСБ.

В Турцию россияне выезжали 2,522 миллиона раз. На третьем месте в топ-направлениях Казахстан, куда было совершено 1,235 миллиона поездок.

Согласно данным ФСБ, также выросло число выездов россиян в Китай, Грузию и Таиланд.

2 октября мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что курортный город побил рекорд последних трех лет по числу туристов.

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      Любовь Ширижик
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