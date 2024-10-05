Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил склад и пункт дислокации ВСУ в Донбассе

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил склад боекомплекта и пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении в Донбассе. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что объекты были обнаружены операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время разведки. Затем цели были поражены из РСЗО «Ураган».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечалось, что населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск. Также российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР.