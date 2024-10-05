Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:07, 5 октября 2024Бывший СССР

Российская РСЗО уничтожила пункт дислокации ВСУ в Донбассе

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил склад и пункт дислокации ВСУ в Донбассе

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил склад боекомплекта и пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении в Донбассе. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что объекты были обнаружены операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время разведки. Затем цели были поражены из РСЗО «Ураган».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечалось, что населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск. Также российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

      Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в роддоме больницы

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

      Российская РСЗО уничтожила пункт дислокации ВСУ в Донбассе

      Израиль признал поражение двух авиабаз иранскими ракетами

      В ДНР назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ

      На нефтяном рынке произошел приток трейдеров-оппортунистов

      Нетаньяху заявил о праве Израиля отреагировать на атаку Ирана

      В США высказались о перспективах поддержки Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше