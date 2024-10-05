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08:32, 5 октября 2024Россия

Российские военные эвакуировали подбитый под Авдеевкой танк ВСУ

Группировка «Центр» эвакуировала подбитый на авдеевском направлении танк ВСУ

Фото: Stringer / Reutes

Российские военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что украинский танк был захвачен на авдеевском направлении. В ведомстве отметили, что танк подорвался на противотанковой мине, после чего был добит операторами FPV-дронов группировки.

По словам старшего мастера бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) с позывным Фаза, на то, чтобы подцепить танк к машине, уходит не более минуты. Технику отбуксировали в безопасный район, после этого специалисты осмотрели ее и определили, что делать дальше.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в освобожденном Угледаре российским штурмовикам досталась трофейная западная техника.

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      Марина Совина
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