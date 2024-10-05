Минобороны рассказало о трофейной технике ВСУ из Угледара

МО: российские штурмовики получили в Угледаре западное оружие и боеприпасы

В освобожденном Угледаре российским штурмовикам досталась трофейная западная техника. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В частности, военные добыли брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы и стрелковое вооружение.

Также в ведомстве сообщили, что причиной прорыва обороны ВСУ в Угледаре стал обходной маневр группировки войск «Восток», который позволил взять город в клещи с флангов.

Бои за Угледар продолжались более двух лет. ВСУ оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений, сообщает The Independent со ссылкой на украинских военных. «Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий», — рассказали они.