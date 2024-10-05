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04:27, 5 октября 2024Бывший СССР

Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ

РИА Новости: ВСУ массово используют у Днепра БПЛА с термическими смесями

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Днепра массово используют беспилотники с термическими смесями. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали десантники группировки войск «Днепр».

По их словам, противник с помощью выжигающих дронов устраивает лесные пожары, а также применяет их против техники и личного состава российских войск. «Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей», — поделился собеседник агентства.

Ранее российские военнослужащие применили новые дроны-камикадзе, обманувшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Их использовали на херсонском направлении, в результате чего были ликвидированы опорные пункты украинской армии на правом берегу Днепра.

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      Марина Совина
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