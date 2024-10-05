Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ

РИА Новости: ВСУ массово используют у Днепра БПЛА с термическими смесями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Днепра массово используют беспилотники с термическими смесями. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали десантники группировки войск «Днепр».

По их словам, противник с помощью выжигающих дронов устраивает лесные пожары, а также применяет их против техники и личного состава российских войск. «Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот — ни водой, ни землей», — поделился собеседник агентства.

Ранее российские военнослужащие применили новые дроны-камикадзе, обманувшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Их использовали на херсонском направлении, в результате чего были ликвидированы опорные пункты украинской армии на правом берегу Днепра.