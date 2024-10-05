Боец Шаман: ВСУ допустили ошибку, перебросив элитных военных из Угледара

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, перебросив элитные подразделения из Угледара на курское направление, считает замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман. Российский военный раскрыл ошибку ВСУ в разговоре с ТАСС.

«Все элитные подразделения, которые имеют боевой опыт и в своем военном арсенале имеют какие-то достаточно эффективные средства поражения, они откатились все-таки на курский фронт с угледарского», — объяснил он.

Как утверждает Шаман, в течение последних месяцев оборону Угледара удерживали украинские солдаты, не имевшие должной подготовки. По его словам, военные сразу оставляли позиции при начале штурма. «Видно сразу в ходе боя, что военнослужащие никакого опыта боевого не имеют, как правило», — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны сообщило, что причиной прорыва обороны ВСУ в Угледаре стал обходной маневр группировки войск «Восток», который позволил взять город в клещи с флангов. Утверждается, что ВСУ оказывали сопротивление до последнего, однако «перед лицом неминуемого окружения» они ушли из Угледара.