Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе

Вильфанд: 6 и 7 октября в Москве выпадет до 25 % месячной нормы осадков

В Московском регионе 6 и 7 октября ожидаются интенсивные дожди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд изданию «Москва 24».

Синоптик спрогнозировал выпадение до 25 процентов месячной нормы осадков. В первой половине 6 октября дождей не ожидается, а после полудня начнется очередное изменение циркуляции и будет проходить теплый фронт. Дожди начнутся в ночь на понедельник и пройдут в первой половине 7 октября с заметной интенсивностью.

Осадки благотворно повлияют на состоянии почвы, пропитают ее влагой, сказал Вильфанд.

Московский сентябрь 2024 года установил новый рекорд. Месяц оказался самым жарким и солнечным сентябрем с 1780 года.