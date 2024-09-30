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19:02, 30 сентября 2024Экономика

Москва побила очередной погодный рекорд

МГУ: сентябрь в Москве стал самым жарким и солнечным с 1780 года

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Минувший сентябрь в Москве стал самым жарким и солнечным с конца XVIII века. О новых погодных рекордах столицы сообщает пресс-служба Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

По сведениям ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, в этом месяце температура в среднем равнялась 17,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,7 градуса. Прежде звание самого жаркого принадлежало сентябрю 1847 года, когда столбики термометров держались на отметке в 17 градусов.

По объему осадков сентябрь 2024 года вошел в тройку самых сухих за всю историю метеонаблюдений, начало которым было положено в 1780 году, поделились специалисты. Согласно метеоданным, количество осадков не превысило 9,6 миллиметра. В прошлом такой же дефицит осадков наблюдался в 1949 и 1882 годах.

Помимо этого, рекордной в этом сентябре стала и продолжительность солнечного сияния — в этом году она составила 264 часа при обычном значении в 146 часов.

Ранее погодный рекорд в Москве зафиксировал и Гидрометцентр.

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      Виктория Клабукова
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