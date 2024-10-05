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04:54, 5 октября 2024Силовые структуры

Следствие по делу кондитерской фабрики Порошенко в России продлили

Следствие по делу кондитерской фабрики Порошенко в России продлили до 13 декабря

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress

Следствие по делу кондитерской фабрики «Рошен» бывшего президента Украины Петра Порошенко в Липецкой области продлили до 13 декабря, следует из судебного документа, размещенного на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что цеха фабрики остаются под арестом.

Расследование ведется с 2015 года по делу о мошенничестве на 180 миллионов рублей, неустановленные лица подозреваются в хищении указанных средств от незаконного возмещений из бюджета налога на добавленную стоимость.

Ранее стало известно, что акции кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко передали в доход России. Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

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      Маргарита Пименова
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