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10:56, 5 октября 2024Россия

Спасенный российскими военными боец ВСУ на видео пообещал за них молиться

Российские военные вынесли с поля боя под Угледаром раненого бойца ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник поблагодарил за спасение российских военных, которые вынесли его с поля боя под Угледаром, и пообещал молиться за них. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах военнопленный рассказывает, что находился на наблюдательном посту. Военное командование обещало их вывести, но бросило на произвол судьбы. Он получил ранение. Если бы его не спасли российские военные, он бы погиб. «Я хоть и калека, но жив. Нам говорили, что в плену всех расстреливают, но мне оказали медицинскую помощь, относятся по-человечески», — говорит Мельник.

По его словам, все его сослуживцы были мобилизованы, ни одного контрактника не было. Очень много раненых и погибших за последнюю неделю нахождения под Угледаром. О президенте Украины Владимире Зеленском среди украинских военных отвратительное мнение, он не должен был допустить войны, надо было договариваться. Все родственники Мельника связаны с Россией.

На видео также показано, как российский военный тащит раненого бойца.

Ранее 5 октября в Минобороны России рассказали, что в Угледаре до сих пор остаются более чем 100 мирных жителей, которых пока невозможно эвакуировать. Российские военные привозят им продукты и воду.

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      Любовь Ширижик
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