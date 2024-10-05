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08:17, 5 октября 2024Бывший СССР

Минобороны России раскрыло судьбу оставшихся в Угледаре мирных жителей. Более сотни горожан не смогли уехать от боев

Минобороны РФ заявило о невозможности эвакуировать жителей Угледара

Фото: РИА Новости

В Угледаре до сих пор остаются мирные жители, которых пока невозможно эвакуировать. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идет более чем о ста людях. Российские военные привозят продукты и воду.

Штурмовик с позывным Макс рассказал, что некомбатанты укрываются от боев в подвалах, поскольку все дома в городе разбиты. По его словам, некоторые жители Угледара не имели возможности покинуть город, а за вывоз вещей с них требовали «бешеные деньги».

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До начала боевых действий в Угледаре жили около 15 тысяч человек.

Бои за город велись более двух лет

Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. До это появились неофициальные данные о переходе города под контроль российских войск. Об установлении контроля над населенным пунктом проинформировали президента России Владимира Путина.

Позднее выяснилось, что причиной прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре стал обходной маневр группировки войск «Восток», который позволил взять город в клещи с флангов. В Минобороны отметили, что ВСУ оказывали сопротивление до последнего момента, однако «перед лицом неминуемого окружения» они ушли из города, и российские штурмовики заполучили брошенное украинцами оружие и боеприпасы производства стран НАТО.

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33-летний командир 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Гриб и вовсе покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром. Украинский журналист Владимир Бойко объяснил, что батальон Гриба сбежал с позиций, в результате чего город был потерян окончательно.

Падение Угледара сочли переломным моментом СВО

Военный эксперт Олег Глазунов назвал установление контроля над Угледаром переломным моментом специальной военной операции. По его словам, после падения города у украинской армии не будет «никакой эффективной линии обороны до самого Киева». «Как Украина дальше будет сдерживать оборону, мне даже интересно. (...) Кроме того, у Украины нет резервов, которые нужны, чтобы сдерживать наступление», --добавил он.

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Сбежавший из Угледара пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка заявил, что Армия России получила серьезное преимущество после сдачи Угледара украинскими войсками. «Они не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них еще одним преимуществом. Высота, которая позволит наносить огневые поражения», — сказал он. Военнослужащий также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли город по причине «полного превосходства» над ВСУ, в том числе в артиллерии, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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      Марина Совина
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