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19:56, 4 октября 2024Бывший СССР

Командир ВСУ покончил с собой после дезертирства его батальона под Угледаром

Комбат бригады ВСУ покончил с собой после дезертирства батальона под Угледаром

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командир 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Гриб покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко, его слова передает «Украина Online».

Жертвой стал 33-летний комбат. «Его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно», — написал журналист.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Соскин рассказал, что, когда бригаду направили в Угледар, она была полностью укомплектована. При этом военным не позволяли оставлять свои позиции.

Помимо этого, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после потери Угледара приказал усилить оборону на восточном участке фронта в ДНР, который находится под контролем Киева.

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      Валентин Карант
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