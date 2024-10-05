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14:44, 5 октября 2024Мир

Стала известна судьба пропавшего претендента на пост лидера «Хезболлы»

Глава исполнительного совета «Хезболлы» Сафи ад-Дин стал жертвой атаки Израиля

Фото: Marwan Naamani / dpa / Globallookpress.com

Глава исполнительного совета ливанского движения «Хезболла» Хашим Сафи ад-Дин стал жертвой ракетной атаки Израиля на Бейрут, произошедшей в пятницу, 4 октября. О судьбе Сафи ад-Дина стало известно журналистам Reuters.

Источники агентства в рядах самой «Хезболлы» отметили, что пятничные ракетные удары Израиля по южным пригородам Бейрута мешают сторонникам организации провести поисковые работы на предполагаемом месте нахождения тела Сафи ад-Дина. При этом ранее другой собеседник Reuters признавал, что связи с политиком нет уже больше суток и его можно считать пропавшим без вести.

60-летний Сафи ад-Дин считался основным претендентом на пост лидера шиитской организации после того, как жертвой одного из ракетных ударов Израиля по Ливану стал генсек «Хезболлы» Хасан Насралла, возглавлявший движение с 1992 года.

Тем временем в «Хезболле» рассказали о местоположении тела Насраллы. Его на время спрятали в тайном месте, чтобы сторонники, пришедшие проститься с ним, не стали объектом для нового удара израильтян.

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      Олег Давыдов
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