В «Хезболле» рассказали о местоположении тела генсека Насраллы

AFP: генсека «Хезболлы» Насраллу на время захоронили в тайном месте

Тело генсека шиитской исламской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, ликвидированного в ходе израильского авиаудара по его бункеру 28 сентября, на время захоронили в тайном месте, чтобы похоронная процессия не стала объектом для нового удара израильтян. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает агентство AFP.

«Хасан Насралла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», — заявил собеседник агентства из числа приближенных к руководству организации.

Ранее стало известно, что Насралла не стал уезжать из Бейрута, так как был уверен в собственной безопасности и в окружающих его людях. Об ударе по его дому лидера «Хезболлы» предупреждал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.